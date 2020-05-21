Михеев подвел итог годовалому президентству Зеленского

Год назад, когда на Украине президентские выборы выиграл Владимир Зеленский, российская оппозиция ставила его всем в пример и обещала, что теперь «кремлевские пропагандисты» увидят, как должна выглядеть настоящая молодая политика.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог Сергей Михеев, комментируя продемонстрированный в студии фрагмент пресс-конференции Зеленского, посвященной его первому году на посту президента.

На видео Зеленский во время беседы с журналистами, неожиданно прервался и попросился отойти. По словам Михеева, теперь все действительно увидели что-то необычное – как президент Украины ищет ближайшую уборную.

«Как я говорил, я человек, потому, я как человек хотел бы сделать минутную паузу, если можно. Если можно, я просто человек. Если вы меня не отпустите, я не смогу сфокусироваться. Можно, да? Очень быстро. А где тут ближайший?» – говорил журналистам украинский лидер.

Комментируя эти кадры, Михеев напомнил восторги молодой, блогерской и прочей российской оппозиции, которая ждала, что Украина с таким классным президентом во главе совершит блестящий рывок.

«Они говорили: посмотрите, вы критикуете Зеленского, потому что вы боитесь его. – напомнил политолог. — Я это прекрасно помню, они везде это тараторили. Они везде записывали эти ролики, что, вот, этот парень из нового поколения».

При Зеленского говорили, что он такой современный, гибкий, юморной, записывает классные ролики, выступает по телеку – и он продолжит все это делать. И действительно, сегодняшняя пресс-конференция показала, что Зеленский отлично стендапит.