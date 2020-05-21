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 Трамп: Москва и Вашингтон могут вернуться к Договору по открытому небу

Трамп: Москва и Вашингтон могут вернуться к Договору по открытому небу
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20:14   21 Мая 2020
Политика

Трамп: Москва и Вашингтон могут вернуться к Договору по открытому небу

Трамп: Москва и Вашингтон могут вернуться к Договору по открытому небу

Соединенные Штаты и Россия могут вернуться к Договору по открытому небу. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

При этом американский лидер отметил, что он не будет в нем участвовать, пока Москва его "нарушает". Трамп оценивает шансы заключения нового соглашения как очень хорошие и считает, что Россия "сама придет и выразит желание заключить сделку".

Американская газета The New York Times ранее сообщила, что Вашингтон намерен объявить о решении выйти из Договора по открытому небу. Агентство Associated Press, в свою очередь, отмечало, что Белый дом уже уведомил о своем решении иностранных партнеров.

Договор об открытом небе был заключен 24 марта 1992 года представителями 23 государств – членов ОБСЕ. Россия присоединилась к договору 26 мая 2001 года. На данный момент участниками соглашения являются 34 государства. Договор об открытом небе позволяет им совершать облеты территорий друг друга для контроля военной деятельности. При этом любой из участников имеет расторгнуть соглашение в одностороннем порядке.

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Автор: Василий Пименов
#россия #сша #трамп #договор по открытому небу

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