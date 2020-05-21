Украина видит в учениях РФ попытки «отсечь» Азовское море

Киевский пропагандист Алексей Арестович, который называет себя военным экспертом, в эфире интернет-телеканала UkrLife прокомментировал российские военные учения, заявив, что Москва таким образом пытается взять под контроль как минимум Азовское море.

Напомним, ранее Министерство обороны России рассказало об учениях, в ходе которых моряки-черноморцы отрабатывали нанесение ударов по целям на берегу.

«Артиллеристы выполнили подготовительные стрельбы из артиллерийской установки А-190 по береговым целям. В рамках проведения зачётных артиллерийских стрельб личный состав успешно поразил как видимые береговые цели, так и невидимые — по штурманским данным с использованием вспомогательной точки наводки…, — приводит сообщение ведомства издание «ПолитНавигатор».

Ранее экипажи отработали экстренное приготовление фрегатов к бою и походу с дальнейшим выходом из пункта базирования в заданные районы в акватории Черного моря».

По мнению Алексея Арестовича, действия российских военных выдают их намерение взять под свой контроль Азовское море.

«Не секрет, что в Российской Федерации давно сканирована морская десантная операция в Азовском море. С 17-го года вооруженные силы Украины проводят в районе Бердянска постоянные учения по отражению морской десантной операции. Как вы думаете, это просто так могло случиться или мы что-то там узнали хитрое? — задается вопросом эксперт. — Я думаю, мы хитро узнали».

Также он отмечает, что «кто-то в России» хочет получить бесценный опыт проведения в современных условиях морской десантной операции. Просто так такой опыт не получить, а он бы очень обогатил военную науку.

«Она (десантная операция) спланирована вместе с сухопутным наступлением севернее Мариуполя давно. Это один из таких планов. Нарушение судоходства, блокирование Бердянска и Мариуполя, оно является целью Российской Федерации. То есть отжим постепенный Азовского моря», — запугивает Арестович своих зрителей.

Ранее в четверг замглавы МИД Украины Евгений Енин заявил, что Киев планирует 22 мая подать в Международный Морской трибунал ООН меморандум по поводу инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года, в котором потребует от России выплатить задержанным тогда морякам компенсацию морального и материального вреда.