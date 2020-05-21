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Собянин запускает в Москве первый этап смягчения ограничений с 25 мая

Собянин запускает в Москве первый этап смягчения ограничений с 25 мая

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19:58   21 Мая 2020
Общество

Собянин запускает в Москве первый этап смягчения ограничений с 25 мая

Собянин запускает в Москве первый этап смягчения ограничений с 25 мая

Первый этап смягчения ограничительного режима для жителей столицы начнется с 25 мая, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

С этого времени начнет работать каршеринг. Однако пока взять автомобиль в аренду можно будет только на длительный срок — не менее пяти дней. Чтобы упростить схему передвижения по столице и сделать одноканальную систему, в городе будут действовать только московские цифровые пропуска, которые можно будет оформить уже с сегодняшнего дня.

Появилась надежда на приближающееся окончание пандемии коронавирусной инфекции, так как из 24 тысяч коек для пациентов с COVID-19 в московских больницах занято только 16 тысяч, заявил Собянин. За истекшие сутки в Москве подтвердили 2 913 новых случаев коронавируса.

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Автор: Юлия Яковлева
#собянин #ограничения

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