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 Собянин заявил о приближении окончания пандемии

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19:37   21 Мая 2020
Общество

Собянин заявил о приближении окончания пандемии

Собянин заявил о приближении окончания пандемии

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что в ближайшее время столица приблизится к окончанию пандемии.

Напомним, что в настоящий момент в Москве продлен режим самоизоляции. В городе действует пропускной режим, а также рекомендовано ношение медицинских масок и одноразовых перчаток. Обязательный масочный режим будет действовать на железнодорожных вокзалах города с 25 мая.

В своем блоге Собянин сообщил, что в ближайшее время в городе начнется первый этап смягчения ограничений, вызванных коронавирусной инфекцией. Так, в Москве заработают каршеринги, и изменится порядок оформления пропусков для жителей.

"Нам удалось избежать наиболее худших сценариев развития пандемии. Количество выявляемых случаев заражения начало снижаться", — написал Собянин.

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Автор: Руслан Неглинный
#москва #собянин #коронавирус

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