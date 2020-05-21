Собянин заявил о приближении окончания пандемии

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что в ближайшее время столица приблизится к окончанию пандемии.

Напомним, что в настоящий момент в Москве продлен режим самоизоляции. В городе действует пропускной режим, а также рекомендовано ношение медицинских масок и одноразовых перчаток. Обязательный масочный режим будет действовать на железнодорожных вокзалах города с 25 мая.

В своем блоге Собянин сообщил, что в ближайшее время в городе начнется первый этап смягчения ограничений, вызванных коронавирусной инфекцией. Так, в Москве заработают каршеринги, и изменится порядок оформления пропусков для жителей.