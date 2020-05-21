Подозрительно высокие цены на хлоргексидин вызвали подозрение УФАС Ростовской области

Управление антимонопольной службы по Ростовской области заинтересовалось данными о завышенных ценах на препарат хлоргексидин в аптеке региона. Проверка вывела на картельный сговор трех компаний.

Антимонопольная служба по Ростовской области возбудила дело о нарушении закона о конкуренции в отношении трех компаний. Их деятельность проверили после неоднократных жалоб местного населения на слишком дорогой дезинфектор хлоргексидин в аптеке.

Как сообщили в ростовском УФАС, выяснилось, что препарат объемом 10 мл продавался по цене, на 795 процентов выше номинальной.

Дело возбуждено в отношении предприятий "Биофарма", "Компания "Органика" и "Социальная аптека №6". Как считают антимонопольщики, незаконное повышение цены на дезинфектор в условиях распространения коронавируса стало возможным благодаря этим предприятиям.