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19:12   21 Мая 2020
Происшествия

Подозрительно высокие цены на хлоргексидин вызвали подозрение УФАС Ростовской области

Подозрительно высокие цены на хлоргексидин вызвали подозрение УФАС Ростовской области

Управление антимонопольной службы по Ростовской области заинтересовалось данными о завышенных ценах на препарат хлоргексидин в аптеке региона. Проверка вывела на картельный сговор трех компаний.

Антимонопольная служба по Ростовской области возбудила дело о нарушении закона о конкуренции в отношении трех компаний. Их деятельность проверили после неоднократных жалоб местного населения на слишком дорогой дезинфектор хлоргексидин в аптеке.

Как сообщили в ростовском УФАС, выяснилось, что препарат объемом 10 мл продавался по цене, на 795 процентов выше номинальной.

Дело возбуждено в отношении предприятий "Биофарма", "Компания "Органика" и "Социальная аптека №6". Как считают антимонопольщики, незаконное повышение цены на дезинфектор в условиях распространения коронавируса стало возможным благодаря этим предприятиям.

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Автор: Ирина Большунова
#ростовская область #завышение

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