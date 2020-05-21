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19:10   21 Мая 2020
Экономика

Сервис расчета надбавок медикам за работу с пациентами с COVID-19 появился в Подмосковье

Сервис расчета надбавок медикам за работу с пациентами с COVID-19 появился в Подмосковье

Новый онлайн-калькулятор, благодаря которому врачи могут узнать размер надбавок за работу с пациентами с коронавирусом, появился в Московской области. Об этом сообщает телеканал "360".

Доплаты за работу сотрудники медучреждений в регионе могут получить по трем программам: президентской, федеральной и региональной. С помощью нового сервиса на портале государственных услуг Подмосковья можно получить информацию по каждой из них. Расчет выплат осуществляется, исходя из условий договора, а также количества смен.

Медики с учетной записью ЕСИА без труда получат онлайн-выписку по выплатам, передает телеканал "360". Соответствующую запись можно оформить, пройдя регистрацию на федеральном портале госуслуг.

Если врачи работали с пациентами, у которых диагностирована "коронавирусная инфекция", то они претендуют на федеральную и президентскую выплаты. Последняя является фиксированной. Полную сумму медик получит даже в том случае, если отработал всего одну смену.

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Автор: Борис Нестеров
#подмосковье #коронавирус

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