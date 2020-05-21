Зеленский подписал "антиколомойский" закон по требованию МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал так называемый "антиколомойский" закон, принятие которого от Киева потребовал Международный валютный фонд (МВФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу офиса украинского президента.

Верховная рада Украины 13 мая приняла закон, согласно которому возврат Приватбанка его бывшему владельцу, украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому, становится невозможным. Принятие закона является необходимым для продолжения сотрудничества Украины в МВФ.

В офисе украинского лидера уточнили, что документ предусматривает комплекс изменений, направленных на совершенствование деятельности банков, включая корпоративное укрепление и урегулирование особенностей судебного делопроизводства по выводу финансовых организаций с рынка, передает РИА Новости.

Этот шаг будет способствовать надежности и стабильности украинской банковской системы, а также восстановлению доверия к ней вкладчиков и кредиторов, отметили в офисе Зеленского.