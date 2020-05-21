Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минкультуры: российские театры планируют возвращаться к работе в сентябре

Минкультуры: российские театры планируют возвращаться к работе в сентябре

 Коронавирус испортил выпускные, но не ЕГЭ

Коронавирус испортил выпускные, но не ЕГЭ
Зеленский подписал "антиколомойский" закон по требованию МВФ

Зеленский подписал "антиколомойский" закон по требованию МВФ

 Литовкин: меморандум Киева в Морском трибунале ждет судьба иска по Керченскому инциденту

Литовкин: меморандум Киева в Морском трибунале ждет судьба иска по Керченскому инциденту
США заявили о намерении выйти из Договора по открытому небу

США заявили о намерении выйти из Договора по открытому небу

 Аналитик Юшков: у РФ есть способ обойти газовую директиву ЕС по «Северному потоку-2»

Аналитик Юшков: у РФ есть способ обойти газовую директиву ЕС по «Северному потоку-2»
Минкультуры: российские театры планируют возвращаться к работе в сентябре

Минкультуры: российские театры планируют возвращаться к работе в сентябре

 Коронавирус испортил выпускные, но не ЕГЭ

Коронавирус испортил выпускные, но не ЕГЭ
Зеленский подписал "антиколомойский" закон по требованию МВФ

Зеленский подписал "антиколомойский" закон по требованию МВФ

 Литовкин: меморандум Киева в Морском трибунале ждет судьба иска по Керченскому инциденту

Литовкин: меморандум Киева в Морском трибунале ждет судьба иска по Керченскому инциденту
США заявили о намерении выйти из Договора по открытому небу

США заявили о намерении выйти из Договора по открытому небу

 Аналитик Юшков: у РФ есть способ обойти газовую директиву ЕС по «Северному потоку-2»

Аналитик Юшков: у РФ есть способ обойти газовую директиву ЕС по «Северному потоку-2»
18:48   21 Мая 2020
Экономика

Зеленский подписал "антиколомойский" закон по требованию МВФ

Зеленский подписал "антиколомойский" закон по требованию МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал так называемый "антиколомойский" закон, принятие которого от Киева потребовал Международный валютный фонд (МВФ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу офиса украинского президента.

Верховная рада Украины 13 мая приняла закон, согласно которому возврат Приватбанка его бывшему владельцу, украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому, становится невозможным. Принятие закона является необходимым для продолжения сотрудничества Украины в МВФ.

В офисе украинского лидера уточнили, что документ предусматривает комплекс изменений, направленных на совершенствование деятельности банков, включая корпоративное укрепление и урегулирование особенностей судебного делопроизводства по выводу финансовых организаций с рынка, передает РИА Новости.

Этот шаг будет способствовать надежности и стабильности украинской банковской системы, а также восстановлению доверия к ней вкладчиков и кредиторов, отметили в офисе Зеленского.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#украина #мвф #коломойский #приватбанк #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...