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20:00   21 Мая 2020
Ближнее зарубежье

Зеленский разочаровал крымских татар, ждущих «Киевского халифата»

Зеленский разочаровал крымских татар, ждущих «Киевского халифата»

Пакет обещаний президента Украины Владимира Зеленского крымским татарам, который анонсируется как революционные изменения, на поверку оказывается полным «пшиком» - часть из перечисленного была достигнута без его усилий, а вторая часть является лишь косметическими мерами.

Об этом в четверг пишет издание «Украина.ру», разбирая сообщение. Которое было опубликовано на сайте Зеленского 18 мая. Там, частности сообщается, что в ближайшие дни президент намерен подписать указ о присвоении Курбан-байраму и Рамазан-байраму статуса государственных религиозных праздников. Также сообщается, что Зеленский согласовал кандидатуру Эмине Джапаровой на пост первого замглавы МИД Украины, так как необходимо представить представителей крымско-татарского народа на высшем дипломатическом уровне. Кроме того, как отмечается, глава государства инициировал создание в Офисе президента рабочей группы, в которую войдут крымские татары для решения проблемных вопросов этой части населения. Отдельно на сайте Зеленского подчеркивается, что в результате договоренности с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом планируется построить в Херсонской области 500 квартир, которые заселят переселенцами из Крыма, а также в Киеве будет построена большая мечеть и президент готов поддержать проект, который представят ему крымские татары.

Зеленский разочаровал крымских татар, ждущих «Киевского халифата»

Ряд СМИ поспешил назвать эти инициативы Владимира Зеленского, а где-то даже заявили, что на Украине прямо на глазах создается «халифат», однако все обещания Зеленского оказались с сюрпризом.

Для начала выяснилось, что проект строительства в Киеве новой большой мечети еще год назад представил Меджлис крымско-татарского народа* (организация, запрещенная в РФ).

«Финансирование строительства мечети в Киеве будет со стороны Турецкой Республики. Вот мы поедем в Турцию и будем уточнять детали. Проект почти подготовлен», — рассказывал в августе 2019 года экс-глава меджлиса Мустафа Джамилев.

По его словам, мечеть будет возведена в Печерском районе Киева, участок под нее подарил «известный украинский бизнесмен» Ринат Ахметов. Работа над проектом и эскизами уже ведется, мечеть будет построена га деньги, предоставленные турецкой стороной, а на закладку первого камня планируется пригласить президентов Украины и Турции.

О помощи украинских властей Джамилев не обмолвился ни словом ни в одном из своих многочисленных интервью. То есть Зеленский приписал себе то, что делается совершенно без его участия.

Зеленский разочаровал крымских татар, ждущих «Киевского халифата»

Далее, если поинтересоваться назначение женщины крымско-татарской национальности заместителем министра, выясняется, что Эмине Джапарова в годы президентства Петра Порошенко – с 20 апреля 2016 года по 3 сентября 2019 года она работала первым заместителем министра информационной политики, и покинула эту должность после того, как на внеочередных выборах в Раду победила партия Зеленского «Слуга Народа», а в новом правительстве места для нее не нашлось. Это не помешало Джапаровой продолжать вести активную деятельность, в том числе и в международной сфере, например, в январе она встретилась в Киеве с госсекретарем США Майком Помпео.

Похожая история и с рабочей группой в Офисе президента – Зеленский не изобрел велосипед, в 2017 году при президенте Порошенко в составе Конституционной комиссии уже была создана рабочая группа, которая занималась вопросами объявления Крыма крымско-татарской национальной автономией.

 Относительно мусульманских религиозных праздников, Зеленский не может присвоить Курбан-байраму и Рамазан-байраму (в России этот праздник называют Ураза-байрам) статус государственных праздников, так как этим, согласно Конституции, должна заниматься Верховная рада. А если праздник устанавливается президентом, то значит речь идет о рабочем дне, как, например, День мира – 5 февраля или День матери – 10 мая.

Зеленский разочаровал крымских татар, ждущих «Киевского халифата»

Тем более стоит напомнить, что в российском Крыму и Ураза-байрам и Курбан-байрам действительно праздничные нерабочие дни, а в Симферополе уже в этом году будет завершено строительство большой Соборной мечети, строительство которой украинские власти в свое время тормозили всеми силами.

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Автор: Александр Люблинский
#украина #политика #мечеть #крымские татары #общество #весь мир #обещания #зеленский

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