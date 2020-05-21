Зеленский разочаровал крымских татар, ждущих «Киевского халифата»

Пакет обещаний президента Украины Владимира Зеленского крымским татарам, который анонсируется как революционные изменения, на поверку оказывается полным «пшиком» - часть из перечисленного была достигнута без его усилий, а вторая часть является лишь косметическими мерами.

Об этом в четверг пишет издание «Украина.ру», разбирая сообщение. Которое было опубликовано на сайте Зеленского 18 мая. Там, частности сообщается, что в ближайшие дни президент намерен подписать указ о присвоении Курбан-байраму и Рамазан-байраму статуса государственных религиозных праздников. Также сообщается, что Зеленский согласовал кандидатуру Эмине Джапаровой на пост первого замглавы МИД Украины, так как необходимо представить представителей крымско-татарского народа на высшем дипломатическом уровне. Кроме того, как отмечается, глава государства инициировал создание в Офисе президента рабочей группы, в которую войдут крымские татары для решения проблемных вопросов этой части населения. Отдельно на сайте Зеленского подчеркивается, что в результате договоренности с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом планируется построить в Херсонской области 500 квартир, которые заселят переселенцами из Крыма, а также в Киеве будет построена большая мечеть и президент готов поддержать проект, который представят ему крымские татары.

Ряд СМИ поспешил назвать эти инициативы Владимира Зеленского, а где-то даже заявили, что на Украине прямо на глазах создается «халифат», однако все обещания Зеленского оказались с сюрпризом.

Для начала выяснилось, что проект строительства в Киеве новой большой мечети еще год назад представил Меджлис крымско-татарского народа* (организация, запрещенная в РФ).

«Финансирование строительства мечети в Киеве будет со стороны Турецкой Республики. Вот мы поедем в Турцию и будем уточнять детали. Проект почти подготовлен», — рассказывал в августе 2019 года экс-глава меджлиса Мустафа Джамилев.

По его словам, мечеть будет возведена в Печерском районе Киева, участок под нее подарил «известный украинский бизнесмен» Ринат Ахметов. Работа над проектом и эскизами уже ведется, мечеть будет построена га деньги, предоставленные турецкой стороной, а на закладку первого камня планируется пригласить президентов Украины и Турции.

О помощи украинских властей Джамилев не обмолвился ни словом ни в одном из своих многочисленных интервью. То есть Зеленский приписал себе то, что делается совершенно без его участия.

Далее, если поинтересоваться назначение женщины крымско-татарской национальности заместителем министра, выясняется, что Эмине Джапарова в годы президентства Петра Порошенко – с 20 апреля 2016 года по 3 сентября 2019 года она работала первым заместителем министра информационной политики, и покинула эту должность после того, как на внеочередных выборах в Раду победила партия Зеленского «Слуга Народа», а в новом правительстве места для нее не нашлось. Это не помешало Джапаровой продолжать вести активную деятельность, в том числе и в международной сфере, например, в январе она встретилась в Киеве с госсекретарем США Майком Помпео.

Похожая история и с рабочей группой в Офисе президента – Зеленский не изобрел велосипед, в 2017 году при президенте Порошенко в составе Конституционной комиссии уже была создана рабочая группа, которая занималась вопросами объявления Крыма крымско-татарской национальной автономией.

Относительно мусульманских религиозных праздников, Зеленский не может присвоить Курбан-байраму и Рамазан-байраму (в России этот праздник называют Ураза-байрам) статус государственных праздников, так как этим, согласно Конституции, должна заниматься Верховная рада. А если праздник устанавливается президентом, то значит речь идет о рабочем дне, как, например, День мира – 5 февраля или День матери – 10 мая.

Тем более стоит напомнить, что в российском Крыму и Ураза-байрам и Курбан-байрам действительно праздничные нерабочие дни, а в Симферополе уже в этом году будет завершено строительство большой Соборной мечети, строительство которой украинские власти в свое время тормозили всеми силами.