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Минкультуры: российские театры планируют возвращаться к работе в сентябре

Минкультуры: российские театры планируют возвращаться к работе в сентябре

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Минкультуры: российские театры планируют возвращаться к работе в сентябре

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18:37   21 Мая 2020
Общество

Минкультуры: российские театры планируют возвращаться к работе в сентябре

Минкультуры: российские театры планируют возвращаться к работе в сентябре

Театры в России начнут возвращаться к полноценной работе к осени. Министерство культуры РФ сообщило о проработке санитарных вопросов.

Министр культуры России Ольга Любимова рассказала о проработке темы автокинотеатров. Требуется решить ряд санитарных вопросов, заявила Ольга Борисовна Любимова.

Российские театры планируют постепенное возвращение к работе. Говорить о полноценном восстановлении графика можно будет к сентябрю, поведали в ведомстве.

Минкультуры России рассмотрит заявки на производство кинопроектов. Прием на получение субсидий можно будет осуществить в онлайн-формате, упомянули в Минкультуры РФ.

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Автор: Юлия Яковлева
#театр #культура #открытие #кино

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