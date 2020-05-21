Минкультуры: российские театры планируют возвращаться к работе в сентябре
Театры в России начнут возвращаться к полноценной работе к осени. Министерство культуры РФ сообщило о проработке санитарных вопросов.
Министр культуры России Ольга Любимова рассказала о проработке темы автокинотеатров. Требуется решить ряд санитарных вопросов, заявила Ольга Борисовна Любимова.
Российские театры планируют постепенное возвращение к работе. Говорить о полноценном восстановлении графика можно будет к сентябрю, поведали в ведомстве.
Минкультуры России рассмотрит заявки на производство кинопроектов. Прием на получение субсидий можно будет осуществить в онлайн-формате, упомянули в Минкультуры РФ.