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18:33   21 Мая 2020
Политика

Аудитории "Навальный Live" не понравился платный эфир с Соболь

Аудитории "Навальный Live" не понравился платный эфир с Соболь

Сторонница блогера Алексея Навального Любовь Соболь оказалась не интересна подписчикам канала "Навальный Live" и не сумела собрать достаточное количество "пожертвований" признанному иноагентом в РФ "Фонду борьбы с коррупцией".

Журналисты Федерального агентства новостей решили посмотреть закрытый эфир юриста ФБК Любови Соболь. Как ни странно, количество участников эфира было скрыто. Эта махинация сделана для предоставления недостоверной статистики о канале. Однако реальное число посетителей эфира отображает количество лайков: из практически двух миллионов подписчиков поставили лайки только 277 человек. Видимо "навальнистка" не сумела заинтересовать зрителей своим платным эфиром.

Стоит отметить, что зрители не спешили отправлять Соболь "щедрые" донаты: за час эфира, с учетом технических проблем, юрист ФБК собрала только 11 тысяч рублей, передает РИА ФАН.

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Автор: Яна Либерман
#навальный #фбк #эфир #соболь

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