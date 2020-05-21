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18:17   21 Мая 2020
Экономика

Госдума утвердила новые меры поддержки предпринимателей и арендодателей

Госдума утвердила новые меры поддержки предпринимателей и арендодателей

Новый механизм регулирования отношений предпринимателей и владельцев арендуемой недвижимости был одобрен депутатами Государственной думы на заседании 21 мая. Инициатива позволит бизнесу избежать штрафов за разрыв договора раньше срока.

Предприниматели из пострадавших от пандемии COVID-19 отраслей получат возможность отказаться от договора аренды, при этом не оплачивая штраф в интересах владельца недвижимости. Мера будет действовать до 1 октября и позволит снизить нагрузку на деятелей МСП.

Новый проект учитывает мнение владельцев арендуемых площадей, поэтому в нем был достигнут компромисс, отмечает РИА Новости. В случае разрыва договора арендодатель оставляет себе залог. Расторгнуть соглашение в одностороннем порядке можно лишь при условии неготовности владельца помещения снизить ежемесячные выплаты.

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Автор: Яна Либерман
#россия #госдума #недвижимость #поддержка бизнеса

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