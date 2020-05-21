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18:09   21 Мая 2020
Армия

Камера с трофейного броневика Kirpi запечатлела весь путь из Турции в Ливию

Камера с трофейного броневика Kirpi запечатлела весь путь из Турции в Ливию

Ливийская национальная армия (ЛНА) обнародовала доказательства военного вмешательства Турции во внутренние дела Ливии. Подробности на пресс-конференции рассказал официальный спикер ЛНА генерал-майор Ахмад Мисмари.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, Мисмари во время мероприятия продемонстрировал несколько видеозаписей с камер, установленных на турецком бронетранспортере Kirpi, который был захвачен в плен ЛНА. На предоставленных кадрах можно увидеть, как бронетранспортер движется из порта "Измир", расположенного в Турции, до порта Триполи.

Эта запись является уликой, которая свидетельствует о нарушении Анкарой оружейного эмбарго ООН. Также на ней можно увидеть записи тренировок боевиков ПНС. Их проводят турецкие офицеры. Там же присутствуют сирийские наемники.

Мисмари отметил, что сейчас в Ливии находятся 1500 турецких военнослужащих, в также сотрудники частной военной компании SADAT. В то же время количество наемников, которые Анкара перебросила в североафриканское государство, превысило 17 тысяч человек.

Это все доказывает разрушительное воздействие Турции на внутриливийский кризис, который выражается в намеренном провале инициатив международного сообщества.

"Мы надеемся, что ЕС, ООН, ЛАГ, АС посмотрят на доказательства, которые мы сегодня продемонстрировали, и отреагируют на них. Мы боремся ради стабильности, безопасности и против турецкого вторжения", — подчеркнул генерал-майор, опровергнув обстрелы больниц со стороны позиций ЛНА. 

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Автор: Кристина Мокроусова
#турция #ливия

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