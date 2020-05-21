СМИ пишут, что московские врачи подозревают у Кадырова коронавирус

Глава Чечни Рамзан Кадыров находится под наблюдением врачей из-за подозрения на коронавирус, сообщают журналисты.

Его госпитализировали в одну из клиник Москвы, пишет "Интерфакс". Официального подтверждения или опровержения этой информации нет.

Сообщается, что сейчас он находится под наблюдением московских медиков. Также отмечается, что сегодня в Москву из Грозного прибыл чартерный рейс, но пока не известно, кто был на борту самолета.

Помощник Рамзана Кадырова Ахмед Дудаев опроверг эту информацию. Он отметил появление слухов, что вместе с главой Чечни был госпитализирован министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.