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17:57   21 Мая 2020
Политика

СМИ пишут, что московские врачи подозревают у Кадырова коронавирус

СМИ пишут, что московские врачи подозревают у Кадырова коронавирус

Глава Чечни Рамзан Кадыров находится под наблюдением врачей из-за подозрения на коронавирус, сообщают журналисты.

Его госпитализировали в одну из клиник Москвы, пишет "Интерфакс". Официального подтверждения или опровержения этой информации нет.

Сообщается, что сейчас он находится под наблюдением московских медиков. Также отмечается, что сегодня в Москву из Грозного прибыл чартерный рейс, но пока не известно, кто был на борту самолета.

Помощник Рамзана Кадырова Ахмед Дудаев опроверг эту информацию. Он отметил появление слухов, что вместе с главой Чечни был госпитализирован министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.

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Автор: Яна Либерман
#россия #кадыров #коронавирус

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