Литовкин: меморандум Киева в Морском трибунале ждет судьба иска по Керченскому инциденту

Скорее всего, украинский меморандум в Морском трибунале по керченскому инциденту ждет та же судьба, что и поданный ранее судебный иск – Украину поставят на место, а в отношении России никаких последствий не последует.

Такое мнение в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказал военный эксперт Виктор Литовкин, комментируя сообщение МИД Украины о намерении пожаловаться в Международный морской трибунал ООН на Россию, которая в ноябре 2018 года задержала три украинских корабля на входе в Керченский пролив.

Эти планы украинского внешнеполитического ведомства озвучил заместитель министра Евгений Енин, который отметил, что в меморандуме Киев требует от Москвы выплатить всем морякам компенсацию морального и материального ущерба. Также дипломат добавил, что юристы, составлявшие документ, изучили по этому вопросу все мировые практики, включая практику ЕСПЧ.

По словам полковника в отставке Виктора Литовкина, у данной инициативы Киева нет никаких юридических перспектив, тем не менее Украина вновь начала «политическую возню» вокруг керченского инцидента.

«Мы помним, что устроивший провокацию бывший президент Украины уже пытался ее использовать для давления на Россию в Международном трибунале ООН по морскому праву и эта структура ограничилась лишь декларативным требованием к РФ, на которое Москва даже не обратила внимание, — напомнил военный эксперт.

Новые иски и меморандумы максимум постигнет аналогичная участь, а еще вероятнее, они просто будут отклонены – Морской трибунал ООН не правомочен решать территориальные споры между государствами, а именно к принадлежности Крыма Украина вынужденно сведет свои претензии».

Также Литовкин отметил, что Морской трибунал занимается решением споров, которые возникли на основе применения морского права, но в ходе керченской провокации морское право нарушил как раз Киев.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских военных корабля «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» попытались в обход всех правил прохождения Керченского пролива прорваться из Черного моря в Азовское, при этом они не реагировали на требования российских пограничников покинуть прибрежную зону РФ и опасно маневрировали, создавая опасность для других судов.

В результате все три корабля с экипажами были задержаны ФСБ России. Моряки смогли вернуться на Украину лишь в сентябре 2019 года, когда Москва и Киев договорились об обмене задержанными лицами.

«Керченский пролив до сих пор по международным соглашениям остается совместной территорией России и Украины, для его прохода нужно подать заявку капитану порта в Керчи, получить лоцмана для передвижения по фарватеру и сопровождение в виде сотрудника Погранслужбы ФСБ России. Все торговые суда, направляющиеся в Азовское море и обратно, выполняют установленный порядок. Делала это и Украина до провокации ноября 2018 года», — напомнил Виктор Литовкин.

При этом он добавил, что данные правила ввела не Россия, он были разработаны самой Украиной и применялись ею на протяжении тех 20 с лишним лет, пока Крым после распада Светского Союза оставался под ее юрисдикцией.

«Мы получаем странную коллизию: сначала Киев устанавливает правила и требует их соблюдения, а с переходом Крыма в состав России эти правила Украине вдруг оказываются не писаны. Вывод прост: мы имеем дело с провокацией и политиканством», — подчеркнул эксперт.

Также он напомнил, что за несколько дней до устроенной Киевом провокации украинские военные корабли спокойно прошли через Керченский пролив – остановившись в положенном месте они подали заявку, получили лоцмана, и у них не возникло никаких проблем. А вот приказ Порошенко, отданный морякам, прорваться через Керченский пролив силой, мог стоить им жизни, и он не мог этого не понимать.

«Когда боевые корабли иностранного государства вошли в территориальные воды России с оружием на борту, нарушив международное право, то обязаны были быть остановленными. Для Погранслужбы РФ иного порядка действий просто не существует. Порошенко заранее знал, что провокация приведет к силовым действиям в отношении украинских катеров», — напомнил Литовкин.

Поэтому, по его словам, все заявления украинской стороны о каком-то ущербе просто не имеют смысла. Российским адвокатам не составит труда доказать аргументированную позицию нашей страны.