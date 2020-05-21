США заявили о намерении выйти из Договора по открытому небу

США официально объявили о планах по выходу из Договора по открытому небу. Россия же, по мнению Вашингтона, нарушила этот договор. Официальное объявление о выходе США отправят РФ в пятницу, 21 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The New York Times.

Американский президент Дональд Трамп не намерен продлевать договор между РФ и США о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, поясняет издание. Срок этого договора истекает в будущем году.

В российском МИД журналистам заявили, что пока не получали официального уведомления Вашингтона о выходе из Договора по открытому небу. Еще в 2019-м Вашингтон и Москва обменивались взаимными обвинениями в нарушениях этого договора.