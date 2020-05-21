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17:38   21 Мая 2020
Происшествия

Политолог Мезюхо: штрафы за фейки помогут остудить горячие головы их авторов

Политолог Мезюхо: штрафы за фейки помогут остудить горячие головы их авторов

Политолог Иван Мезюхо сообщил, что если бы авторов фейков наказывали за несоответствующую действительности информацию жестче, то фейков появлялось бы в Сети значительно меньше.

Мезюхо считает, что за создание и публикацию фейков необходимо наказывать их авторов штрафом. По мнению политолога, это охладит желание всех остальных распространять не соответствующую действительности информацию о коронавирусе, об этом Мезюхо рассказал журналистам Nation News.

Он также подчеркнул, что привлекать к ответственности нужно не только тех, кто становится "первоисточником" дезинформации, но и тех, кто, не проверив ее, подхватывает и распространяет в Сети. По мнению Мезюхо, ответственность должна возлагаться в обоих случаях, а ее степень тяжести должен определять суд.

Этому вопросу, считает специалист, необходимо уделять особое внимание в период пандемии, потому что паника в такой ситуации не допустима. Именно она возникает из-за дезинформации о коронавирусе, которую пользователи специально или необдуманно распространяют в Сети.

Также эксперт обратил внимание на то, что государство постаралось и создало специальные порталы, на которых есть корректные сведения о положении с COVID-19. Это помогает гражданам отделять зерна от плевел и сопоставлять данные из сомнительных источников с официальными. 

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Автор: Юлия Яковлева
#штрафы #фейк

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