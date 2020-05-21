Самолет ВВС США приземлился в аэропорту Москвы с аппаратами ИВЛ

Американский самолет осуществил посадку во Внуково-3. На его борту находятся 50 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Воздушное судно вылетело с базы, расположенной в Германии, и приземлилось в 16:55 в Москве. В летательном аппарате находилось медицинское оборудование, предоставленное для помощи в борьбе с пневмонией коронавирусной инфекции, сообщает агентство "Интерфакс".

Также представители дипломатической миссии США в Москве рассказали, что это первая партия поставок, которую осуществила страна в рамках договоренностей. Также планируется еще несколько рейсов с гуманитарным грузом. Они осуществляются на безвозмездной основе. Россия также отправила в США своевременную помощь.