NYT сообщило о решении США выйти из Договора по открытому небу

США объявят России 22 мая, что выходят из Договора по открытому небу. Такой информацией располагает New York Times.

Издание ссылается на источники в американской администрации.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что США в вопросе Договора по открытому небу действуют по отработанной на Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности схеме. Сначала устраиваются нападки на Россию, якобы нарушающую условия договора, потом идет использование обвинений как повода для выхода из соглашения.