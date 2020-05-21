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17:30   21 Мая 2020
Политика

NYT сообщило о решении США выйти из Договора по открытому небу

NYT сообщило о решении США выйти из Договора по открытому небу

США объявят России 22 мая, что выходят из Договора по открытому небу. Такой информацией располагает New York Times.

Издание ссылается на источники в американской администрации.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что США в вопросе Договора по открытому небу действуют по отработанной на Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности схеме. Сначала устраиваются нападки на Россию, якобы нарушающую условия договора, потом идет использование обвинений как повода для выхода из соглашения.

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Автор: Ирина Большунова
#сша #nyt #договор по открытому небу

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