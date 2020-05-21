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 Путин предложил Госдуме рассмотреть поправки к закону об образовании

Путин предложил Госдуме рассмотреть поправки к закону об образовании
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17:22   21 Мая 2020
Россия

Путин предложил Госдуме рассмотреть поправки к закону об образовании

Путин предложил Госдуме рассмотреть поправки к закону об образовании

Глава РФ Владимир Путин внес на рассмотрение в Государственную думу поправки к федеральному закону об образовании.

Путин предложил укрепить воспитательную составляющую закона. Например, включить в него рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы. Также внесено предложение расширить определение самого воспитания, которое теперь будет включать формирование патриотических чувств и гражданственности к Отечеству, уважение к памяти защитников родины, к старшему поколению и многонациональной культуре страны.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #путин #образование

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