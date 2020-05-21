Путин поддержит решение главы Краснодарского края участвовать в новых выборах

Президент России Владимир Путин поддержит губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, если он примет решение участвовать в новых выборах. Об этом заявил сам российский лидер.

Встреча главы государства и главы Кубани состоялась в четверг, 21 мая. На ней Кондратьев заявил, что хотел бы вынести вопрос о возможности переизбраться на новый срок.

"Я безусловно вашу кандидатуру поддержу, Краснодарский край демонстрирует хорошие темпы роста", — ответил Путин Кондратьеву.

По словам президента, у него есть все основания, чтобы оценить работу Кондратьева как минимум удовлетворительно. Путин также подчеркнул, что окончательное решение будет за жителями края.