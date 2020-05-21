Перенджиев: Трамп ведет инфовойну против КНР, пытаясь выиграть предвыборную гонку

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп показал положительное отношение к распространению фейков в информационной войне, заявив о своем отношении к Китаю и Джо Байдену, заметил политолог Александр Перенджиев.

Китайская сторона заинтересована в победе Джо Байдена в президентской гонке 2020 года, уверен Трамп в очередной публикации в Twitter. По этой причине Пекин ведет информационную войну против США, выразил мнение он. КНР сможет спокойно грабить Соединенные Штаты в том случае, если "сонный" представитель демократической партии выиграет выборы, заявил глава Белого Дома. Помимо этого американский лидер попытался вновь обвинить Китай в создании коронавирусной инфекции, масштабы которой в марте этого года были охарактеризованы как пандемия.

Белый дом "выступает с необоснованными заявлениями, цель которых — очернить репутацию Китая", заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Он также потребовал, чтобы США перестали клеветать на Пекин с целью решить внутренние проблемы. Это уже не первый раз, когда в Соединенных Штатах разворачивается подобная кампания. Когда Трамп участвовал в выборах в 2016 году, демократы обвиняли его в подобных связях, но с Россией, подчеркнул доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев.

"Дональд Трамп начал разыгрывать так называемую "китайскую карту" в ответ на ранее разыгранную против него "российскую карту". Сейчас президент США надеется на то, что нечестная игра поможет ему на выборах в 2020 году", — сообщил политолог в комментарии ФБА "Экономика сегодня".

Подобные ситуации подтверждают наличие лживой конкуренции на территории США. В Вашингтоне считают, что подобными заявлениями и выпадами они смогут задержаться на посту. Демократы, вероятно, ответят Трампу, обвинив его в связях с Россией, заметил Перенджиев.