Коронавирус испортил выпускные, но не ЕГЭ

Коронавирус изменил учебный план: в 2020 году единый государственный экзамен (ЕГЭ) начнется 29 июня. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по образованию в условиях пандемии.

«Учитывая устoйчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым единый государственный экзамен провести по всей стране, он начнется 29 июня. При этом школы помогут выпускникам готовиться к экзаменам в дистанционном режиме», — сообщил Путин.

Также в план сдачи ЕГЭ российский лидер добавил еще одну поправку: те, кто не планирует поступать в высшие учебные заведения, могут не сдавать госэкзамен. В качестве исключения в этом году аттестаты выдадут всем выпускникам без экзаменов.

Из-за позднего ЕГЭ сдвигаются и поступления в университеты. Путин обратил внимание, что зачисления в вузы пройдут в августе, а подать документы можно будет онлайн.

В послании Федеральному собранию 15 января 2020 года президент говорил об увеличении числа бюджетных мест в вузах. В связи с эпидемией коронавируса и нарушенным учебным процессом Путин решил исполнить свой указ на год раньше:

«Считаю, что мы должны пойти на такой шаг уже в текущем году и выделить дополнительные бюджетные места, чтобы не менее 60 процентов выпускников школ смогли претендовать на бесплатное обучение».

Заместитель председателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Виктор Кресс в комментарии «Политике Сегодня» предположил, что пандемия в целом не отразится на учебном процессе.

«В этом году у нас исключительные условия, сами понимаете. Хочется верить, что в будущем все нормализуется, но сейчас все это делается ради здоровья ребят. В целом на учебном процессе это никак не отразится. До этого момента была полная неясность с ЕГЭ», — подчеркнул Кресс.

В этом году выпускники не смогут отпраздновать окончание школы, посетовал сенатор. Коронавирус испортил одно из самых запоминающихся событий для молодых людей:

«Им конечно обидно. Я не понаслышке знаю, у меня один из внуков заканчивает школу сейчас. У него полная неопределенность была до последнего момента».

По словам Путина, в 2020 году 11-й класс заканчивают почти 692 тысячи школьников. Все аттестаты будут выданы до 15 июня. Пункты проведения ЕГЭ оснастят средствами индивидуальной защиты, а сдающие экзамен будут сидеть на расстоянии полтора метра друг от друга. Самый массовый экзамен по русскому языку разделят на два дня.