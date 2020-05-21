"Роснефть" требует взыскать с РБК 43 млрд рублей

Издание РБК получило копию искового заявления "Роснефти" о защите деловой репутации, согласно которому нефтяная компания требует взыскать со СМИ сумму в 43 млрд рублей.

Именно на такую сумму "Роснефть" оценила ущерб от статьи РБК о бывших активах компании в Венесуэле.

В "Роснефти" объяснили, что после публикации статьи РБК и до закрытия торгов на бирже акции торговались слабее рынка. Их рост составил 0,4% против 1,5% у нефтегазового индекса ММВБ. В результате к закрытию торгов "Роснефть" потеряла 43 млрд рублей, указано в исковом заявлении.

Пятнадцатого мая текущего года "Роснефть" объявила о полном прекращении деятельности в Венесуэле и выходе из всех проектов в латиноамериканской стране, в том числе по добыче сырья и работе нефтесервисных предприятий. Согласно отчету компании, сделка по ее выходу из венесуэльских проектов была закрыта еще в апреле.

Владельцем активов "Роснефти" в Венесуэле станет компания, принадлежащая РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на правительство. В результате сделки российская нефтяная компания получила на баланс одного из своих дочерних обществ 9,6% собственных акций.