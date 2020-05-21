Востоковед Онтиков допустил, что новый главарь ИГ сотрудничает со спецслужбами США

Американское правительство пытается сохранить присутствие военного контингента на Ближнем Востоке с помощью террористов, фейков и политического давления. Об этом пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на востоковеда Бориса Долгова.

Национальная разведывательная служба Ирака сообщила о задержании нового главаря запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" Абу Ибрахима аль-Хашими аль-Курейши, занявшего пост после якобы ликвидации американцами экс-лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади. Фото боевика показал эксперт в вопросах безопасности и борьбы с экстремизмом Хушам аль-Хашими. Эта операция вызывает много вопросов, особенно на фоне множества предыдущих сообщений об "уничтожении" аль-Багдади.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с Федеральным агентством новостей выразил мнение, что поимка нового главаря ИГ может быть просто игрой спецслужб. Даже если арест и состоялся бы, это принципиально не отразится на деятельности террористов. Не исключено, что преемник аль-Багдади работает на американские спецслужбы ради подобных информационных вбросов.

"Американцам необходимо подтвердить свое присутствие в регионе, помимо простого наличия военнослужащих на военных базах. Вашингтон мог специально запустить кампанию по поимке «нового лидера ИГ» в качестве обоснования своего присутствия не просто в Ираке, а на Ближнем Востоке в целом", — сказал эксперт.

Долгов призывал не рассчитывать на то, что американцы "просто так уйдут" с Ближнего Востока. Они постараются остаться там любыми способами, которые включают в себя политическое давление, создание фейков и сотрудничество с террористами, отмечает ФАН.