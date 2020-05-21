Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Самолет ВВС США приземлился в аэропорту Москвы с аппаратами ИВЛ

Самолет ВВС США приземлился в аэропорту Москвы с аппаратами ИВЛ

 Путин предложил Госдуме рассмотреть поправки к закону об образовании

Путин предложил Госдуме рассмотреть поправки к закону об образовании
NYT сообщило о решении США выйти из Договора по открытому небу

NYT сообщило о решении США выйти из Договора по открытому небу

 Перенджиев: Трамп ведет инфовойну против КНР, пытаясь выиграть предвыборную гонку

Перенджиев: Трамп ведет инфовойну против КНР, пытаясь выиграть предвыборную гонку
Аналитик Юшков: у РФ есть способ обойти газовую директиву ЕС по «Северному потоку-2»

Аналитик Юшков: у РФ есть способ обойти газовую директиву ЕС по «Северному потоку-2»

 Конгресс США и коронавирус не дадут Трампу догнать российский «гиперзвук»

Конгресс США и коронавирус не дадут Трампу догнать российский «гиперзвук»
Самолет ВВС США приземлился в аэропорту Москвы с аппаратами ИВЛ

Самолет ВВС США приземлился в аэропорту Москвы с аппаратами ИВЛ

 Путин предложил Госдуме рассмотреть поправки к закону об образовании

Путин предложил Госдуме рассмотреть поправки к закону об образовании
NYT сообщило о решении США выйти из Договора по открытому небу

NYT сообщило о решении США выйти из Договора по открытому небу

 Перенджиев: Трамп ведет инфовойну против КНР, пытаясь выиграть предвыборную гонку

Перенджиев: Трамп ведет инфовойну против КНР, пытаясь выиграть предвыборную гонку
Аналитик Юшков: у РФ есть способ обойти газовую директиву ЕС по «Северному потоку-2»

Аналитик Юшков: у РФ есть способ обойти газовую директиву ЕС по «Северному потоку-2»

 Конгресс США и коронавирус не дадут Трампу догнать российский «гиперзвук»

Конгресс США и коронавирус не дадут Трампу догнать российский «гиперзвук»
17:05   21 Мая 2020
Политика

Востоковед Онтиков допустил, что новый главарь ИГ сотрудничает со спецслужбами США

Востоковед Онтиков допустил, что новый главарь ИГ сотрудничает со спецслужбами США

Американское правительство пытается сохранить присутствие военного контингента на Ближнем Востоке с помощью террористов, фейков и политического давления. Об этом пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на востоковеда Бориса Долгова. 

Национальная разведывательная служба Ирака сообщила о задержании нового главаря запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" Абу Ибрахима аль-Хашими аль-Курейши, занявшего пост после якобы ликвидации американцами экс-лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади. Фото боевика показал эксперт в вопросах безопасности и борьбы с экстремизмом Хушам аль-Хашими. Эта операция вызывает много вопросов, особенно на фоне множества предыдущих сообщений об "уничтожении" аль-Багдади.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с Федеральным агентством новостей выразил мнение, что поимка нового главаря ИГ может быть просто игрой спецслужб. Даже если арест и состоялся бы, это принципиально не отразится на деятельности террористов. Не исключено, что преемник аль-Багдади работает на американские спецслужбы ради подобных информационных вбросов.

"Американцам необходимо подтвердить свое присутствие в регионе, помимо простого наличия военнослужащих на военных базах. Вашингтон мог специально запустить кампанию по поимке «нового лидера ИГ» в качестве обоснования своего присутствия не просто в Ираке, а на Ближнем Востоке в целом", — сказал эксперт.

Долгов призывал не рассчитывать на то, что американцы "просто так уйдут" с Ближнего Востока. Они постараются остаться там любыми способами, которые включают в себя политическое давление, создание фейков и сотрудничество с террористами, отмечает ФАН.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#сша #ирак #долгов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...