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17:05   21 Мая 2020
Политика

Захарова призвала Токио "вернуться на землю" в вопросе Курил

Захарова призвала Токио "вернуться на землю" в вопросе Курил

Решение Японии вернуть в "Синюю книгу" вопрос о Южных Курилах противоречит настрою на переговоры. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Токио нужно вернуться на землю и с этой позиции продолжить диалог", — приводит слова Захаровой РИА Новости.

Дипломат отметила, что законный суверенитет над Курилами, в соответствии с международно-правовыми документами, в том числе Уставом ООН, принадлежит нашей стране.

Японские дипломаты считают, что их страна может претендовать на южные острова Курильского архипелага. Однако стоит напомнить, что весь архипелаг был включен в состав СССР еще в 1945 году.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #япония #южные курилы

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