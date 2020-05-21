Клинцевич рассказал, какие последствия ждут Киев за новые провокации против РФ

Подача меморандума в Морской трибунал из-за инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года, которой России на днях пригрозил Киев, является очередным шагом антироссийского проекта «Украина», наряду с другими смешными и надуманными, но резонансными провокациями.

Об этом заявил в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) член Совета Федерации Франц Клинцевич, отметив, что все подобные провокации против России выйдут Украине боком.

Ранее заместитель украинского министра иностранных дел Евгений Енин в эфире телеканала «Украина-24» заявил, что 22 мая Киев подаст в Морской трибунал меморандум против Москвы, в котором потребует, чтобы российская стороны выплатила украинским морякам моральную и материальную компенсацию. По словам Енина, киевские юристы, готовившие жалобу, изучили лучшие мировые практики, включая практику ЕСПЧ и сработали «на отлично».

Напомним, три украинских военных корабля «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» 25 ноября 2018 года совершили провокацию в российских территориальных водах Черного моря и были задержаны пограничными катерами ФСБ РФ вместе с экипажами. В начале сентября 2019 года Москва и Киев заключили договоренность об обмене и украинские моряки смогли вернуться на родину.

Комментируя слова украинского дипломата сенатор Франц Клинцевич выразил уверенность в том, что Киев не сам додумался жаловаться на Россию в Морской трибунал, ему это подсказали из Вашингтона, потому что американцы больше не хотят тратить деньги на Украину, и президент США Дональд Трамп больше не хочет выделять на это средства.

«А стимулировать украинскую повестку, чтобы это было, извините, постоянным «геморроем» для России, им по-прежнему необходимо. Но устроить нам геморрой у них не получится, пусть не рассчитывают», — добавил сенатор.

При этом он отметил, что все надежды на изменение ситуации на Украине с приходом к власти Владимира Зеленского не оправдались. Украинцы надеялись, что Зеленский приструнит и призовет к ответу своего предшественника Петра Порошенко и его людей, после чего постепенно восстановятся и разорванные при Порошенко связи с Россией, однако этого не произошло. Новый президент так и не выполнил ни одного из своих предвыборных обещаний, он пошел даже дальше Порошенко и подписал закон о продаже сельскохозяйственных земель.

«Зеленский вполтыка решил то, на что не смог решиться Порошенко. А теперь Зеленскому приходится отрабатывать то, что ему говорят его хозяева, в том числе по керченской провокации, — отметил Клинцевич. — Ему сказали, что никаких зацепок нет, что все понимают смысл этой провокации, основанной на том, что вопреки всем международным нормам в Киеве считают Крым «своим», но жаловаться на Россию они все равно обязаны. Якобы это Россия, а не Украина нарушила морское право».

Это все делается для того, чтобы вновь поднять антироссийскую волну и удерживать Украину на слуху, хотя она уже никому не интересна и вызывает лишь раздражение.

Также сенатор допустил, что Вашингтон может надавить на Морской трибунал, чтобы тот принял решение против России, но тогда это решение будет очевидно незаконным, так как РФ не раз указывала, что данный вопрос юрисдикции трибунала не подлежит.

Все это, подчеркнул Клинцевич, делается с одной единственной целью – поддерживать негатив в российско-украинских отношениях, и внутри самой Украины тоже.

«Но для Украины все это будет иметь катастрофические последствия. С учетом коронавируса и экономического спада уже в ближайшее время Украину в отрыве от России ждет большая беда. Но в Вашингтоне это, похоже, никого не волнует», — добавил сенатор.

По его мнению, американцев сейчас интересует лишь возможность за бесценок скупить украинскую землю, которая скоро уже не будет украинской.

«Возникнет масса проблем, в том числе юридических, когда богатые люди, скупившие украинскую землю, захотят с кем-то еще поделиться, выражаясь фигурально, «свежим мясом уже убитого зверя». Поэтому в преддверии этой сделки цель очередной провокации — ни в коем случае не допустить улучшения отношений между Россией и Украиной», — добавил Клинцевич.

В завершение беседы он добавил, что ему искренне жаль простых украинцев, наш братский народ, который стал жертвой своих нецивилизованных, некомпетентных, продажных властей.