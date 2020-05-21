Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Самолет ВВС США приземлился в аэропорту Москвы с аппаратами ИВЛ

Самолет ВВС США приземлился в аэропорту Москвы с аппаратами ИВЛ

 Путин предложил Госдуме рассмотреть поправки к закону об образовании

Путин предложил Госдуме рассмотреть поправки к закону об образовании
NYT сообщило о решении США выйти из Договора по открытому небу

NYT сообщило о решении США выйти из Договора по открытому небу

 Перенджиев: Трамп ведет инфовойну против КНР, пытаясь выиграть предвыборную гонку

Перенджиев: Трамп ведет инфовойну против КНР, пытаясь выиграть предвыборную гонку
Аналитик Юшков: у РФ есть способ обойти газовую директиву ЕС по «Северному потоку-2»

Аналитик Юшков: у РФ есть способ обойти газовую директиву ЕС по «Северному потоку-2»

 Конгресс США и коронавирус не дадут Трампу догнать российский «гиперзвук»

Конгресс США и коронавирус не дадут Трампу догнать российский «гиперзвук»
Самолет ВВС США приземлился в аэропорту Москвы с аппаратами ИВЛ

Самолет ВВС США приземлился в аэропорту Москвы с аппаратами ИВЛ

 Путин предложил Госдуме рассмотреть поправки к закону об образовании

Путин предложил Госдуме рассмотреть поправки к закону об образовании
NYT сообщило о решении США выйти из Договора по открытому небу

NYT сообщило о решении США выйти из Договора по открытому небу

 Перенджиев: Трамп ведет инфовойну против КНР, пытаясь выиграть предвыборную гонку

Перенджиев: Трамп ведет инфовойну против КНР, пытаясь выиграть предвыборную гонку
Аналитик Юшков: у РФ есть способ обойти газовую директиву ЕС по «Северному потоку-2»

Аналитик Юшков: у РФ есть способ обойти газовую директиву ЕС по «Северному потоку-2»

 Конгресс США и коронавирус не дадут Трампу догнать российский «гиперзвук»

Конгресс США и коронавирус не дадут Трампу догнать российский «гиперзвук»
16:59   21 Мая 2020
Общество

Режиссер Кункель высоко оценил российский фильм "Шугалей"

Режиссер Кункель высоко оценил российский фильм "Шугалей"

Немецкий режиссер и писатель Тор Кункель высоко оценил российский фильм "Шугалей", рассказывающий о российских социологах, незаконно удерживаемых в ливийской тюрьме "Митига".

В основу сценария картины легли реальные события — похищение двух российских ученых, которые прибыли в Ливию ради социологических исследований. Они уже больше года находятся в незаконной тюрьме без возможности встретиться с адвокатами, дипломатами и международными наблюдателями, а официальных обвинений им так и не было предъявлено.

По словам Кункеля, "Шугалей" получился отличным фильмом, а его постановщик Денис Нейманд добился "впечатляющих результатов", ему удалось в захватывающей динамичной манере передать актуальные события, не оставив никого равнодушным. Режиссер заметил, что в картине нет преувеличенной жестокости, присущей американским блокбастерам, пишет ФАН.

Немецкий писатель объяснил, что фильм помогает рассказать всему миру о бесчинствах боевиков, заставить задуматься о ливийских проблемах. Кункель заявил, что немецким режиссерам есть чему поучиться у создателей российской киноленты.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#ливия #Шугалей

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...