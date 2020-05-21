Режиссер Кункель высоко оценил российский фильм "Шугалей"

Немецкий режиссер и писатель Тор Кункель высоко оценил российский фильм "Шугалей", рассказывающий о российских социологах, незаконно удерживаемых в ливийской тюрьме "Митига".

В основу сценария картины легли реальные события — похищение двух российских ученых, которые прибыли в Ливию ради социологических исследований. Они уже больше года находятся в незаконной тюрьме без возможности встретиться с адвокатами, дипломатами и международными наблюдателями, а официальных обвинений им так и не было предъявлено.

По словам Кункеля, "Шугалей" получился отличным фильмом, а его постановщик Денис Нейманд добился "впечатляющих результатов", ему удалось в захватывающей динамичной манере передать актуальные события, не оставив никого равнодушным. Режиссер заметил, что в картине нет преувеличенной жестокости, присущей американским блокбастерам, пишет ФАН.

Немецкий писатель объяснил, что фильм помогает рассказать всему миру о бесчинствах боевиков, заставить задуматься о ливийских проблемах. Кункель заявил, что немецким режиссерам есть чему поучиться у создателей российской киноленты.