Госдума поддержала план по предоставлению налогового капитала самозанятым
Самозанятые россияне получат возможность расходовать налоговый капитал, предоставленный государством для поддержки предпринимательства. Соответствующий законопроект был одобрен депутатами Государственной думы на слушаниях 21 мая.
Проект поддержки самозанятых в условиях мировой рецессии было поручено проработать президентом России Владимиром Путиным. В соответствии с ним предприниматели смогут получить субсидии из тех средств, которые были ими выплачены в 2019 году в рамках налогообложения. Также им предоставят капитал в размере одного МРОТ — эти средства полагается использовать для погашения актуальных выплат. Деньги можно будет потратить и в следующем году.
Воспользоваться механизмом поддержки смогут самозанятые, которые официально зарегистрировали свой статус до 1 июня текущего года. Регистрация происходит через приложение на смартфоне и не требует посещения налоговых ведомств.