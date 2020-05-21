Банк России и Минкомсвязь запустили сервис банковских услуг для россиян

Сервис удаленного обслуживания российских клиентов банков запустил Центробанк РФ при поддержке Минкомсвязи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз регулятора.

Благодаря этому проекту россияне смогут предоставлять персональную информацию в кредитные и страховые организации удаленно. Соответствующей функцией можно воспользоваться в личном кабинете на портале "Госуслуги".

Об участии в сервисе заявили 20 кредитно-финансовых учреждений и четыре страховые компании, пишет ТАСС. На сегодняшний день страховщики пока тестируют возможность оформления полисов ОСАГО и КАСКО в онлайн-формате.

Реализация этой инициативы стала шагом на пути к цифровизации экономики, заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. Благодаря сервису граждане смогут получить банковские и страховые услуги в режиме самоизоляции.