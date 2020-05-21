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16:44   21 Мая 2020
Политика

Пушков заявил, что РФ может помочь Европе преодолеть последствия пандемии

Пушков заявил, что РФ может помочь Европе преодолеть последствия пандемии

Корреспондент ФАН на брифинге члена Совфеда Алексея Пушкова задал вопрос о вероятном улучшении отношений между Россией и государствами Европы после пандемии. Пушков отметил, что допускает такое развитие событий и рассказал, о каких странах идет речь.

По словам Пушкова, многие европейские государства развивают двусторонние отношения с РФ. Поэтому следует ожидать улучшения взаимодействия после того, как угроза COVID-19 минует, пишет Федеральное агентство новостей.

В качестве примера парламентарий привел Францию, Финляндию, Венгрию, Австрию. Этим и другим странам Россия с готовностью окажет помощь по преодолению последствий пандемии.

Пушков напомнил об оказанной Москвой помощи Италии, что стало показательным на фоне бездействия США и ЕС. Однако если сами итальянцы благодарны этому, то власти страны не настолько разделяют позицию своего народа. Кроме того, на российскую помощь довольно нервозно отреагировали правительства других государств Европы.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #европа #пушков #отношения #пандемия

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