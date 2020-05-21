Пушков заявил, что РФ может помочь Европе преодолеть последствия пандемии

Корреспондент ФАН на брифинге члена Совфеда Алексея Пушкова задал вопрос о вероятном улучшении отношений между Россией и государствами Европы после пандемии. Пушков отметил, что допускает такое развитие событий и рассказал, о каких странах идет речь.

По словам Пушкова, многие европейские государства развивают двусторонние отношения с РФ. Поэтому следует ожидать улучшения взаимодействия после того, как угроза COVID-19 минует, пишет Федеральное агентство новостей.

В качестве примера парламентарий привел Францию, Финляндию, Венгрию, Австрию. Этим и другим странам Россия с готовностью окажет помощь по преодолению последствий пандемии.

Пушков напомнил об оказанной Москвой помощи Италии, что стало показательным на фоне бездействия США и ЕС. Однако если сами итальянцы благодарны этому, то власти страны не настолько разделяют позицию своего народа. Кроме того, на российскую помощь довольно нервозно отреагировали правительства других государств Европы.