Наемники, которых Турция направляет в Ливию, являются главной причиной изменения сил в стране, заявила правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Директор SOHR Рами Абдель Рахман отметил, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган продолжает вмешиваться во внутренние дела Ливии, вербуя в Сирийской Арабской Республике наемников для участия в боевых действиях на стороне террористического Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, передает Федеральное агентство новостей. По его словам, тысячи джихадистов в значительной степени нарушили баланс сил.

Стоит отметить, что радикалы из Сирии сыграли ключевую роль в захвате ряда населенных пунктов и военных объектов. Среди них авиабаза Аль-Ватыя. Источники правозащитников подчеркивают, что наемники из САР командуют различными бандформированиями ПНС. Вследствие активного участия в боевых действиях радикалы, по данным SOHR, потеряли 131 боевика.