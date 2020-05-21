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Самолет ВВС США приземлился в аэропорту Москвы с аппаратами ИВЛ

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Аналитик Юшков: у РФ есть способ обойти газовую директиву ЕС по «Северному потоку-2»

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 Конгресс США и коронавирус не дадут Трампу догнать российский «гиперзвук»

Конгресс США и коронавирус не дадут Трампу догнать российский «гиперзвук»
16:32   21 Мая 2020
Политика

ФАН: фейки о пандемии в РФ помогают западным политикам лоббировать свои интересы

ФАН: фейки о пандемии в РФ помогают западным политикам лоббировать свои интересы

Ситуация с коронавирусом в России используется иностранными СМИ для оказания давления на нашу страну.

Пандемия коронавируса нанесла урон мировой экономике и повлияла на жизнь людей во всем мире. В сложной ситуации отдельные государства используют ангажированные СМИ для проведения своей политики против России, пишет ФАН.

В России отмечается положительная динамика по количеству новых выявленных случаев, но иностранная пресса связывает эту ситуацию с подтасовкой данных. Волну критики вызывают решения российских властей о смягчении ограничений в отдельных регионах страны.

Также распространяются фейки о ситуации в российских больницах. Иностранные журналисты ссылаются на недостоверные источники, публикуя материалы о российской системе здравоохранения.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #сми #коронавирус

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