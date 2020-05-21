Полетаев заявил о необходимости закрепить понятие "самоизоляция" на законодательном уровне

Российское законодательство может дополниться понятием "самоизоляция". О такой необходимости заявил член Совета Федерации Владимир Полетаев.

Своей позицией Полетаев проявил солидарность с сенатором Ириной Рукавишниковой, которая выступила с этой инициативой.

По словам Полетаева, в условиях возможного повторения пандемии соответствующее определение должно быть закреплено в законе. Это необходимо для четкого понимания, что такое "самоизоляция" и когда этот режим может применяться, пишет телеканал "360". То есть в законодательном акте необходимо расписать весь порядок действия этой меры.

Парламентарий отметил, что пандемия и коронавирус стали для современной России новыми явлениями. В этих условиях нарабатывается практика. На ее основании и будет разработан соответствующий проект закона, включающий разграничения и пределы полномочий по введению режима самоизоляции.