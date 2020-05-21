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16:17   21 Мая 2020
Экономика

Налоговые меры поддержки россиян одобрены депутатами Госдумы

Налоговые меры поддержки россиян одобрены депутатами Госдумы

Пакет мер поддержки россиян в условиях пандемии коронавируса был одобрен Государственной думой в первом чтении. Граждане и бизнес смогут рассчитывать на дополнительные налоговые льготы и субсидии из бюджета.

Инициатива позволит многим предпринимателям сохранить свой бизнес в период сокращения доходов, отметили в профильном комитете Госдумы. Во втором квартале 2020 года планируется освободить от уплаты налогов пострадавшие от пандемии предприятия среднего и малого бизнеса. Также индивидуальным предпринимателям снизят страховые взносы до размера одного МРОТ. Самозанятым вернут сумму выплат, которые ранее были ими выплачены в качестве налога, сообщает "Российская газета".

Парламентарии отметили своевременность подобных мер поддержки — в условиях мировой рецессии властям необходимо максимально снизить финансовую нагрузку на предпринимателей.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #госдума #налоги #социальная сфера

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