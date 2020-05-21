Путин поддержал идею направить 41,4 млрд рублей на поддержку медицины, образования и науки

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выступила с предложением направить 41,4 млрд рублей в качестве поддержки сферы образования, медицины и науки. Идею поддержал президент России Владимир Путин.

Путин подчеркнул, что все меры, которые запланированы на поддержку образования, должны быть исполнены в полном объеме. За этим глава государства пообещал проследить лично.

Выделяемые средства призваны оказать поддержку тем отраслям, которые наиболее заметно пострадали в период пандемии коронавируса. На сегодняшнем совещании с правительством российский лидер обозначил ключевые направления работы по каждой из сфер.