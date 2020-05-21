У РФ есть способ обойти газовую директиву ЕС по «Северному потоку-2»

Несмотря на то, что властям Германии удалось вывести из-под действий новой газовой директивы ЕС только российский газопровод «Северный поток», вторую его нитку «Газпром» со временем также сможет использовать на полную мощность.

Об этом в интервью НСН заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при российском правительстве Игорь Юшков. По его словам, Германия в сложившейся ситуации сделала для российских газопроводов все, что могла.

Напомним, ранее сообщалось, что немецкое Федеральное сетевое агентство (BNetzA) вывело из-под действия газовой директивы Евросоюза российский газопровод «Северный поток» сроком на 20 лет, однако оператору недостроенного «Северного потока – 2» было отказано в освобождении от регулирования. И теперь, согласно директиве, которая требует разделять поставщика газа и транспортную компанию, «Газпром» сможет использовать только половину мощности СП-2, предоставив при этом доступ к газопроводу другим поставщикам. Формальной причиной этого стала задержка со строительством «Северного потока – 2», который не успели ввести в эксплуатацию до 23 мая 2019 года, когда третий энергопакет ЕС, регулирующий отношения поставщиков газа с третьими странами, вступил в силу.

По мнению Игоря Юшкова, Германия, сделала все, что было в ее силах, чтобы отстоять свои интересы и интересы «Северного потока – 2», она даже приняла постановление, что на газопровод не будет распространяться регулирование ЕС, если его успеют достроить до 23 мая.

«И тогда это было реальной помощью, потому что планировалось достроить «Северный поток-2» до конца 2019 года. Потом были введены санкции со стороны США, и в итоге до 23 мая достроить не успели. И еще раз отсрочить эту даты Германия уже не могла, иначе ее бы обвинили в коррупционной составляющей данного процесса», — объяснил эксперт.

Он также добавил, что оператора «Северного потока» компанию Nord Stream AG решение BNetzA устраивает, так как подтверждает, что российский газопровод не оказывает на конкуренцию негативного влияния. В то же время компания Nord Stream 2 AG – оператор «Северного потока – 2» пытается оспорить в Европейском суде действие директивы ЕС, но даже если ей это не удастся, все же остается возможность полностью загружать трубу.

«Для этого участок в 12 миль в акватории Германии нужно будет передать в управление независимому оператору, для этого даже собственность можно не менять. И в этой точке, либо на входе в трубу еще на российской территории, половину поставляемого по трубе газа продавать уже сразу клиентам, которые сейчас получают газ, как правило, на территории Австрии», — рассказал Юшков.

В этом случае, по его словам, формально получится, что половину газа в Европу поставляют уже сами потребители газа.

Напомним, ранее эксперты заявили, что решение Евросоюза подвести «Северный поток – 2» под действие своей директивы является открытым выступлением против России, и оно не имеет ничего общего с защитой честной конкуренции.