Малькевич: распространителей сотен фейков о COVID-19 в РФ необходимо наказывать

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич опубликовал новый пост в своем Telegram-канале. Он привел два новых примера распространения фейков о коронавирусе, указав на то, что их количество уже исчисляется не одной сотней.

Новая публикация в Telegram-канале главы Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александра Малькевича посвящена еще двум примерам распространения на просторах Сети недостоверной информации о ситуации с коронавирусом в России и призыву к борьбе с публикацией фейков.

Первый пример — задержание в Москве предпринимательницы, ранее разместившей в интернете ролик о якобы "продаже в столичных магазинах" медицинских масок, отправленных как гумпомощь от КНР. Женщине в ближайшее время будет предъявлено обвинение по уголовному делу.

Вторая история произошла в Сахалинской области. Вернувшийся на родину в Южно-Сахалинск мужчина признался и раскаялся в проступке с публикацией данных о том, что его и еще нескольких человек, возвращенных самолетом из Таиланда, обеспечили защитными костюмами только в аэропорту, и только "для показухи". Мужчине назначили штраф в 300 тыс. рублей.

Александр Малькевич уверен, что наказывать за публикации фейков о коронавирусе в России нужно по всей строгости закона. Перечисленные им последние примеры таких случаев отмечены как 167-й и 168-й, — то есть уже приближаются к 200.