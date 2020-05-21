Конгресс США и коронавирус не дадут Трампу догнать российский «гиперзвук»

Гиперзвуковые ракеты пролетают километры за секунды, а обнаружить или уничтожить их во время полета очень сложно. Президент Дональд Трамп считает, что США могут догнать Россию и Китай в гонке сверхбыстрого вооружения.

«Наша конечная цель — доминирование на будущих полях сражений», — заявил директор Пентагона по оборонным исследованиям и инженерным разработкам Марк Льюис.

Международная газета The Christian Science Monitor пишет, что в 2021 году Пентагон хочет получить больше трех миллиардов долларов на разработку гиперзвукового оружия. Ранее Трамп назвал это «супер-пупер-ракетами».

«Мы сейчас создаем невероятную военную технику невиданного ранее уровня. У нас нет выбора, нам приходится это делать, учитывая тех противников, которые у нас имеются», — подчеркнул американский лидер.

Под «противниками» США подразумевают Россию и Китай, пытаясь наверстать упущенное время в разработке гиперзвукового оружия. Трамп не уточнил, какие ракетные комплексы конкретно он имеет ввиду, но заявил, что американский «проект» будет быстрее всех существующих ныне ракет в 17 раз.

Ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО МИД России, член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин считает, что создание такого вооружения невозможно с математической точки зрения. Сравнивая с российским комплексом «Авангард», ракеты которого летят со скоростью более 30 000 километров в час, гиперзвуковые ракеты Пентагона должны будут развивать скорость не менее 510 000 тысяч километров в час.

«Такая цифра представляется мне маловероятной. На сегодняшний день очень трудно сказать, удастся ли США преодолеть те скоростные характеристики, которые задала Россия. <…> Пентагон бросает огромные средства, чтобы угнаться за РФ», — отметил военный эксперт.

Научный сотрудник Института США и Канады, американист Александра Филиппенко обратила внимание, что Конгресс вряд ли одобрит «гиперзвуковую» инициативу Пентагона. Штаты охвачены коронавирусом, в стране зафиксировано 1 581 903 случаев заражения COVID-19. Вдобавок к этому, в дело вмешается демократическая партия США.

«Я могу сказать, что через нижнюю палату конгресса будет очень сложно провести такой объем финансирования. Там сейчас большую часть составляют демократы, которые выступают за сокращение военного бюджета», — добавила Филиппенко.

Заявление президента США о «супер-пупер-ракетах» можно рассматривать как своеобразную предвыборную агитацию, считает американист. Для «ядерного электората» главы Белого дома, для нынешних сторонников Трампа это является символическим и очень важным решением.

Китай также стремится участвовать в гиперзвуковой гонке вооружений. Испытания ракеты DF-17 показали, что она имеет дальность действия около двух с половиной тысяч километров. Скорость ракеты достигает 5–10 чисел Маха (около 12 000 километров в час — прим. ред.).