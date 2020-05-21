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15:30   21 Мая 2020
Политика

Суд Киева поручил офису генпрокурора Украины расследовать вмешательство Байдена

Суд Киева поручил офису генпрокурора Украины расследовать вмешательство Байдена

Печерский районный суд Киева постановил, что офис генпрокурора Украины должен провести расследование о вероятном вмешательстве бывшего вице-президента США Джо Байдена в дела страны. Документ размещен в Едином реестре судебных решений.

Речь идет о том, что Байден мог оказывать влияние на деятельность экс-генерального прокурора украинского государства Виктора Шокина. Соответствующая жалоба в суд направлена адвокатом Шокина Александром Телешецким.

Шокин ранее утверждал, что лишился своей должности незаконно. Это отчасти подтверждается словами самого Байдена, который в начале 2018 года говорил, что одним из условий кредитных гарантий Вашингтона Киеву было увольнение Шокина. В соответствующих переговорах участвовал непосредственно бывший президент Украины Петр Порошенко.

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Автор: Ирина Большунова
#украина #киев #расследование #байден #шокин

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