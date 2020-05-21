Суд Киева поручил офису генпрокурора Украины расследовать вмешательство Байдена

Печерский районный суд Киева постановил, что офис генпрокурора Украины должен провести расследование о вероятном вмешательстве бывшего вице-президента США Джо Байдена в дела страны. Документ размещен в Едином реестре судебных решений.

Речь идет о том, что Байден мог оказывать влияние на деятельность экс-генерального прокурора украинского государства Виктора Шокина. Соответствующая жалоба в суд направлена адвокатом Шокина Александром Телешецким.

Шокин ранее утверждал, что лишился своей должности незаконно. Это отчасти подтверждается словами самого Байдена, который в начале 2018 года говорил, что одним из условий кредитных гарантий Вашингтона Киеву было увольнение Шокина. В соответствующих переговорах участвовал непосредственно бывший президент Украины Петр Порошенко.