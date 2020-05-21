Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Милонов: россияне с выявленным иммунитетом к коронавирусу должны работать

Милонов: россияне с выявленным иммунитетом к коронавирусу должны работать

 Путин сообщил об отмене военного призыва для выпускников 2020 года

Путин сообщил об отмене военного призыва для выпускников 2020 года
Суд Киева поручил офису генпрокурора Украины расследовать вмешательство Байдена

Суд Киева поручил офису генпрокурора Украины расследовать вмешательство Байдена

 Пушков заявил, что РФ не станет присоединяться к нападкам США на Китай из-за COVID-19

Пушков заявил, что РФ не станет присоединяться к нападкам США на Китай из-за COVID-19
«Геополитическое проклятие» сделало Польшу ядерной мишенью

«Геополитическое проклятие» сделало Польшу ядерной мишенью

 Синельников-Оришак объяснил, почему туманны отношения РФ и Прибалтики

Синельников-Оришак объяснил, почему туманны отношения РФ и Прибалтики
Милонов: россияне с выявленным иммунитетом к коронавирусу должны работать

Милонов: россияне с выявленным иммунитетом к коронавирусу должны работать

 Путин сообщил об отмене военного призыва для выпускников 2020 года

Путин сообщил об отмене военного призыва для выпускников 2020 года
Суд Киева поручил офису генпрокурора Украины расследовать вмешательство Байдена

Суд Киева поручил офису генпрокурора Украины расследовать вмешательство Байдена

 Пушков заявил, что РФ не станет присоединяться к нападкам США на Китай из-за COVID-19

Пушков заявил, что РФ не станет присоединяться к нападкам США на Китай из-за COVID-19
«Геополитическое проклятие» сделало Польшу ядерной мишенью

«Геополитическое проклятие» сделало Польшу ядерной мишенью

 Синельников-Оришак объяснил, почему туманны отношения РФ и Прибалтики

Синельников-Оришак объяснил, почему туманны отношения РФ и Прибалтики
15:19   21 Мая 2020
Армия

ОСК отказалась от услуг исполнителя, производившего модернизацию "Адмирала Кузнецова"

ОСК отказалась от услуг исполнителя, производившего модернизацию "Адмирала Кузнецова"

Объединенная судостроительная корпорация расторгла контракт с исполнителем работ по модернизации авианосца "Адмирал Кузнецов", пишут СМИ.

Компания АО "Инвестиции. Инжиниринг. Сроительство" ("И.С.С.") отвечала за возведения сухого дока для осуществления ремонтных работ на авианосце, однако в ОСК приняли решение о расторжении контракта, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу корпорации Алексея Рахманова. Он уточнил, что эта ситуация не окажет никакого влияния на сроки завершения ремонта и модернизации корабля.

Причиной расторжения контракта является недобросовестное выполнение "И.С.С." работ по постройке дока, уточнил Рахманов. Он добавил, что корпорация уже занимается поиском нового подрядчика.

Российский авианосец "Адмирал Кузнецов" в настоящий момент проходит плановый ремонт и модернизацию.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#контракт #адмирал кузнецов #оск

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...