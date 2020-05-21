ОСК отказалась от услуг исполнителя, производившего модернизацию "Адмирала Кузнецова"

Объединенная судостроительная корпорация расторгла контракт с исполнителем работ по модернизации авианосца "Адмирал Кузнецов", пишут СМИ.

Компания АО "Инвестиции. Инжиниринг. Сроительство" ("И.С.С.") отвечала за возведения сухого дока для осуществления ремонтных работ на авианосце, однако в ОСК приняли решение о расторжении контракта, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу корпорации Алексея Рахманова. Он уточнил, что эта ситуация не окажет никакого влияния на сроки завершения ремонта и модернизации корабля.

Причиной расторжения контракта является недобросовестное выполнение "И.С.С." работ по постройке дока, уточнил Рахманов. Он добавил, что корпорация уже занимается поиском нового подрядчика.

Российский авианосец "Адмирал Кузнецов" в настоящий момент проходит плановый ремонт и модернизацию.