Строительство дороги Rail Balticа столкнулось с проблемой из-за Эстонии

Эстонский государственный суд аннулировал проект трех участков железнодорожного маршрута Rail Baltica, пролегавших рядом с заповедниками в Пярнуском уезде, удовлетворив кассационную жалобу компании и местного общества охраны природы.

Об этом в четверг сообщает издание Baltnews, отмечая, приводя решение государственного суда Эстонии, в котором говорится, что составители маршрута, по которому должна была проходить скоростная железная дорога, нарушили закон, не оценив предполагаемое воздействие магистрали на окружающую среду, а министр госуправления Яак Ааб незаконно утвердил план данных участков, проходящих рядом с птичим заповедником Луйтемаа и заповедником Natura.

По мнению министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме, теперь, проект высокоскоростной железной дороги Rail Baltica, возможно, вообще не будет продолжен.

«На самом деле Rail Balticа дальше не пойдет. Да, покупаются земли, какие-то люди сидят и получают нормальную зарплату, но на самом деле проект стоит. И это в большой степени благодаря нам, это мы остановили его», – сообщил министр в эфире Tre raadio.

Также полагают и в Латвии. Как заявил заместитель государственного секретаря латвийского Министерства транспорта Динс Мерирандс, запускать поезда из Риги в Вильнюс и Таллин просто нет смысла из-за малого количества пассажиров.

Однако Литва не прислушивается ко мнению Латвии и Эстонии и пытается реализовать проект. В феврале 2020 года Вильнюс обратился к Евросоюзу за дополнительным финансированием на строительство участка Rail Baltica от Палемонаса в Каунасе до Паневежиса.

Напомним, изначально планы по строительству скоростной магистрали Rail Balticа, идущей от Берлина до Таллина в обход России, объясняли необходимостью улучшить транспортную инфраструктуру, связывающую Европу и Прибалтику. Но затем, Литва начала прорабатывать возможности использования железнодорожного полотна в военных целях. В настоящее время целесообразность реализации данного проекта вызывает между его возможными участниками серьезные споры.