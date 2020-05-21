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14:49   21 Мая 2020
Общество

Путин сообщил об отмене военного призыва для выпускников 2020 года

Путин сообщил об отмене военного призыва для выпускников 2020 года

Призыв на военную службу для поступающих в вузы в этом году отменен. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил договоренности с Минобороны по данному поводу. Он также сообщил, что будут выделены дополнительные места в вузах, чтобы не менее 60% выпускников могли рассчитывать на бесплатное обучение.

В апреле Национальный родительский комитет обратился к Минобороны с просьбой перенести сроки призыва в армию. Это связано с переносом сроков проведения ЕГЭ из-за введенных в стране мер противодействия распространению коронавируса.

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Автор: Руслан Неглинный
#путин #вузы #призыв

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