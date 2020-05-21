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14:47   21 Мая 2020
Общество

Минпросвещения РФ отменило ОГЭ для девятиклассников в 2020 году

Минпросвещения РФ отменило ОГЭ для девятиклассников в 2020 году

Выпускники девятых классов российских школ не будут сдавать обязательный государственный экзамен в 2020 году, заявили в Минпросвещения России.

Такое решение было принято в связи с пандемией коронавируса нового типа. Учащиеся девятых классов будут аттестованы в соответствии с итоговыми отметками, передает РИА Новости заявление главы Минпросвещения Сергея Кравцова. По его словам, 11-классники также пройдут аттестацию на основании полученных итоговых оценок. Он добавил, что аттестаты об окончании школьного обучения будут вручены до 15 июня.

Президент России Владимир Путин также заявил об отмене призыва на военную службу для выпускников, поступающих в высшие учебные заведения в 2020 году.

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Автор: Яна Либерман
#школа #огэ #коронавирус #COVID-19

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