Депздрав опроверг фейк о планах изолировать людей с иммунитетом на COVID-19
Московские власти опровергли недостоверную информацию в СМИ. Депздрав рассказал о фейке про изоляцию людей с выявленным иммунитетом на коронавирусную инфекцию.
Власти Москвы опровергли недостоверную информацию в СМИ. Департамент здравоохранения России сообщил, что правительство не собирается изолировать граждан с иммунитетом к COVID-19.
Действий по изоляции россиян с выявленными антителами, не планируется Депздрав Москвы опроверг фейки об изоляции граждан и о якобы снижении объемов помощи онкологическим больным.
Всем нуждающимся оказывается необходимая помощь. Некоторым пациентам организовано проведение процедур на дому, отметил Депздрав Москвы.