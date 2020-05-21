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14:43   21 Мая 2020
Общество

Депздрав опроверг фейк о планах изолировать людей с иммунитетом на COVID-19

Депздрав опроверг фейк о планах изолировать людей с иммунитетом на COVID-19

Московские власти опровергли недостоверную информацию в СМИ. Депздрав рассказал о фейке про изоляцию людей с выявленным иммунитетом на коронавирусную инфекцию.

Власти Москвы опровергли недостоверную информацию в СМИ. Департамент здравоохранения России сообщил, что правительство не собирается изолировать граждан с иммунитетом к COVID-19.

Действий по изоляции россиян с выявленными антителами, не планируется Депздрав Москвы опроверг фейки об изоляции граждан и о якобы снижении объемов помощи онкологическим больным.

Всем нуждающимся оказывается необходимая помощь. Некоторым пациентам организовано проведение процедур на дому, отметил Депздрав Москвы.

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Автор: Василий Пименов
#помощь #фейк #пациенты #коронавирус

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