Командир SSJ-100, сгоревшего в Шереметьево, извинился перед родными погибших

Командир экипажа Sukhoi Superjet-100, потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево в прошлом году, Денис Евдокимов принес извинения родным погибших. Он обратился к ним по прибытии в суд, где сегодня рассматривается уголовное дело в его отношении.

Командир авиалайнера Sukhoi Superjet-100, в мае минувшего года сгоревшего в московском аэропорту Шереметьево, извинился перед родными погибших в катастрофе. Денис Евдокимов принес им извинения как "непосредственный участник событий", сообщает телеканал "360".

Евдокимов в настоящее время находится в Химкинском районном суде Москвы, где сегодня рассматривается уголовное дело в его отношении. СК подозревает пилота в нарушении правил эксплуатации воздушного судка, приведших к трагедии.

Сам же летчик вины не признает. По его мнению, авария произошла из-за огрехов производителя SSJ-100. Сегодня прокурор огласит официальное обвинение Евдокимову в суде, ему будет дана возможность высказаться.

Авиакатастрофа на земле произошла 5 мая минувшего года. Самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet-100 совершил жесткую посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся. В результате ЧП погиб 41 человек, еще 10 пострадали. Командир экипажа Денис Евдокимов стал впоследствии единственным фигурантом уголовного дела.