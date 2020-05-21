Поезда трогаются безопасно. В РЖД рассказали о профилактике COVID-19

Двое в купе, проверка температуры, дезинфекция и социальная дистанция — в пресс-службе РЖД рассказали «Политике Сегодня», как организуют поездки во время пандемии коронавируса.

Какие меры безопасности предпринимает РЖД?

Во всех поездах проводится тщательная уборка не реже четырех раз в сутки, после каждого рейса в депо обеззараживают поезда. Перед отправлением у пассажиров меряют температуру инфракрасными градусниками, а во время поездки проверяют повторно — как минимум, единожды, если рейс длится менее пяти часов. А если более — дважды. Ну, а по просьбе пассажиров сколько угодно раз.

Но если кто-то в вагоне заболел?

Если кто-то из пассажиров в пути почувствует недомогание, а температура будет повышена, на ближайшей станции к нему пригласят медработников. До прибытия врачей поездная бригада будет соблюдать все инструкции и меры предосторожности.

Здоровье сотрудников поездных бригад тоже постоянно проверяется: перед началом рабочего дня меряют температуру, а при любых подозрительных симптомах направляют домой для вызова врача и постановки диагноза.

Соседи в купе и плацкартах будут? А в «Сапсане»?

С апреля и до 28 мая включительно пассажиров рассаживают в вагонах поездов дальнего следования с учетом социальной дистанции. В скоростных поездах «Ласточка», «Стриж» и «Сапсан» — тоже. В купе — максимум двое, в плацкарте — трое в одном отсеке. Семьи рассаживать не будут: единовременно для них оформляются места на четырех пассажиров и более.

А на вокзалах что? Там же много людей!

На крупнейших вокзалах России устанавливают диспенсеры с антисептиками для рук. Такие будут находиться рядом с входными досмотровыми группами или в залах ожидания. В здании вокзалов проводится комплексная дезинфекция с участием специалистов МЧС России и «Центра гигиены и эпидемиологии»: все входные группы, залы ожидания, кассовые залы, санитарные комнаты, платформы, переходы и служебные помещения обрабатываются обеззараживающими средствами.

Дверные ручки, перила, поручни, подлокотники сидений — все это тоже обеззараживается. Но лишний раз с «трогательными» предметами лучше не контактировать без перчаток. Кстати, в пунктах досмотра для личных вещей пассажиров есть одноразовые пакеты, чтобы избежать соприкосновения с контактными поверхностями.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что Россия прошла пик пандемии COVID-19, а количество новых случаев заражения снижается. Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил об уменьшении случаев инфицирования в столице.