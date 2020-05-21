Милонов: россияне с выявленным иммунитетом к коронавирусу должны работать
Депутат Государственной думы Виталий Милонов в комментарии «Политике Сегодня» высказался против изоляции людей с выявленным иммунитетом к коронавирусу.
«Значит, что люди, у которых есть иммунитет, на них не должны распространяется никакие ограничения, то есть они должны работать. Изолировать не надо», — считает Милонов.
Ранее информация о планах изолировать москвичей с иммунитетом к COVID-19 сообщил ряд СМИ, однако столичный депздрав эту информацию опроверг. По информации ведомства, пациентам, у которых выявили иммуноглобулины G, говорящие об иммунитете к вирусу, никакие постановления или предписания о самоизоляции не выдают.
Депздрав Москвы объяснил, что вирус попадает в человеческий организм, иммунная система «борется» и вырабатывает защитные антитела иммуноглобулины М (IgM) и иммуноглобулины G (IgG). Наличие антител в результате теста говорит, что человек был инфицирован и, возможно, перенес инфекцию в скрытой форме.
Председатель ГД Вячеслав Володин в четверг, 21 мая, в ходе пленарного заседания сообщил, что еще у пятерых депутатов обнаружили антитела к коронавирусу.
В столице донорами плазмы крови для лечения пациентов с COVID-19 стали 540 человек???? Так, горожане, победившие коронавирус, помогают тем пациентам, которые еще борются с инфекцией: https://t.co/3C8nJQy8GA ????Телефон горячей линии: +7 (495) 870-45-16 с 09:00 до 19:00. pic.twitter.com/RwHC88cDGk— Мosgorzdrav (@dzdmos) May 20, 2020