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14:39   21 Мая 2020
Общество

Путин заявил, что система образования России выдержала все испытания пандемии

Путин заявил, что система образования России выдержала все испытания пандемии

Российская система образования достойно выдержала испытания пандемией, заявил президент России Владимир Путин.

Президент отметил, что необходимо будет провести анализ дистанционного обучения, так как здесь наблюдались некоторые сложности. А в следующем учебном году надо проверить знания учебной программы у школьников.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее анонсировала совещание, темой которого станет образование во время пандемии коронавирусной инфекции. На встрече кабмин обсудит ситуацию, которая складывается в системе образования из-за ограничительных мер, принятых для противодействия коронавирусу.

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Автор: Яна Либерман
#россия #путин #образование

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