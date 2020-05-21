Путин объявил 29 июня датой начала сдачи ЕГЭ

Сдача Единого государственного экзамена в российских школах стартует 29 июня. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин также отметил, что те учащиеся, которые по каким-либо причинам не смогут явиться на ЕГЭ в июне, получать возможность сдать выпускной экзамен в августе. В связи с этим должны быть предусмотрены дополнительные сроки сдачи. Их, по словам российского лидера, следует определить и на 2021 год.

Глава государства подчеркнул, что подготовка к ЕГЭ будет вестись в удаленном формате. Выпускные аттестаты смогут получить все школьники.

Ранее власти страны приняли решение перевести образовательные учреждения на онлайн-режим обучения из-за пандемии коронавируса. В большинстве регионов эти правила сохраняются до сих пор. ЕГЭ планировалось провести 8 июня, но дата была перенесена.